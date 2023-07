El govern espanyol afirma que el resultat del 23-J a Catalunya és favorable al «marc constitucional»

El referèndum per a Catalunya i l'amnistia continuen enterrats per part deli del govern espanyol després de les eleccions del 23-J , malgrat la necessitat de Pedro Sánchez de comptar, com a mínim, amb elper ser investit. Diversos dirigents socialistes han assegurat durant aquest matí que no es negociarà res que estigui fora de la Constitució, i també ho ha reiterat la portaveu del govern espanyol, ara en funcions,, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. A més, ha afirmat que el resultat de les eleccions a Catalunya, on ha guanyat el PSC i l'independentisme s'ha estavellat, envien un missatge clar."Si una cosa ha quedat demostrada és que a Catalunya i a la resta d'Espanya només hi ha lloc per al. I d'acord amb l'expressió de la ciutadania catalana, sembla clar que això", ha proclamat la portaveu de l'executiu. Malgrat la insistència dels periodistes sobre si es donarà resposta a les exigències de Junts, Rodríguez ha evitat entrar en més valoracions, i s'ha limitat a fer valdre el resultat del 23-J, que assegura que referma una aposta pels "" per sobre dels "retrocessos" d'un govern del PP i Vox. Com va fer ahir Sánchez en la trobada amb l'executiva federal del PSOE , Rodríguez ha demanat que es doniper a les negociacions després de la jornada electoral. De fet, l'estratègia dels socialistes passa perquè el guanyador de les eleccions,, es desgasti en els dies que venen, i iniciar després les negociacions per bastir un govern d'esquerres, passades les vacances d'estiu. "", ha insistit Rodríguez. Amb aquestes declaracions descarta també, com ja va fer el candidat del PSOE, una repetició electoral.En paral·lel a les declaracions de Rodríguez, compareixia a Barcelona la portaveu del Govern,, per advertir a Sánchez que l'independentisme "" després de les eleccions, i per reclamar al PSOE que "escolti" i "doni respostes". També avui mateix, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que aprofitaran la investidura de Sánchez per "no rebaixar res" i per "aconseguir-ho tot" en clau de resolució del conflicte polític amb l'Estat.

