El Govern avisa Sánchez que l'independentisme «té la paella pel mànec» a Madrid

Pactòmetre Total: 0 176 PP 136 PSOE 122 VOX 33 SUMAR 31 ERC 7 JxCAT - JUNTS 7 EH Bildu 6 EAJ-PNV 5 B.N.G. 1 CCa 1 U.P.N. 1

El president, després de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig, va sortir públicament a defensar la necessitat de posar en marxa un "front democràtic" davant l'ascens de la dreta i l'extrema dreta. Dos mesos i comicis estatals després, la situació ha virat completament: el PP i Vox no han sumat majoria absoluta està en disposició de tornar a ser investit president del govern espanyol. Per mantenir-se a la Moncloa, però, necessitarà els vots de l'independentisme, tant d'com de, un escenari nou que pot obligar el PSOE a fer més passos per resoldre el conflicte polític si vol evitar elEn la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, la portaveu Patrícia Plaja ha indicat que el Govern "continuarà defensant" els catalans, mani qui mani a la Moncloa. "L'independentisme ha patit una forta davallada i cal una reflexió per trobar-ne els motius", ha assenyalat Plaja, que ha indicat que el moviment és "imprescindible" si es vol evitar un executiu de la dreta i l'extrema dreta. "Catalunya és clau per evitar-lo", ha insistit. "Estan obligats a negociar les legítimes reivindicacions catalanes. L'independentisme", ha ressaltat Plaja, que ha demanat al PSOE que "escolti" i "doni respostes"."És una oportunitat per avançar cap a l'objectiu compartit de fer passos en ferm cap a l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació", ha indicat la portaveu. En certa manera, la clau de volta de la investidura la tédes de l'exili, perquè per primera vegada el seu partit està en la tessitura d'inclinar la balança a Madrid. Els set diputats de Junts són decisius, a diferència del que passava aquesta legislatura, i si s'abstenen poden catapultar Sánchez a la Moncloa, sempre i quan ERC voti a favor de la investidura. Els republicans van posar tres condicions al PSOE durant la campanya : avançar en el, el traspàs dei acabar amb el dèficit fiscal. Junts només parla d'autodeterminació i amnistia, per ara."Seria molt estrany que Sánchez no mogués fitxa", ha ressaltat Plaja, que ha indicat que l'independentisme està "lluny de la irrelevància". "Si volen evitar un govern pensat i fet contra Catalunya, no queda una altra que", ha indicat la portaveu, que ha deixat l'autocrítica pels resultats de l'independentisme per als partits. En les dues últimes convocatòries electorals, ERC ha perdut entre 300.000 -municipals- i 400.000 vots -espanyoles- a les urnes, una dada preocupant per l'estratègia dels republicans.Plaja ha indicat que l'independentisme té "més força" si va "unit", de manera que encara veu vigent que es posi en marxa el front que va demanar Aragonès. En tot cas, ha donat per fer que les, i que hi haurà un "impàs de setmanes o mesos" abans que es tinguin certeses absolutes. Mentrestant, a banda, es continuen produint moviments que qüestionen els fruits del diàleg obert entre la Generalitat i la Moncloa, com ara el fet que la Fiscalia ja hagi demanat reactivar l'euroordre contra Puigdemont . Malgrat això, l'executiu insisteix que cal posar en valor els indults i els passos cap a la desjudicialització.

