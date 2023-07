Quins municipis i comarques fan més recollida selectiva? I quins menys?

% recollida selectiva per comarques (2022)

% recollida selectiva per municipis (2022)

Les comarques que més reciclen

Les 10 comarques amb major recollida selectiva (2022)

Les 10 comarques amb pitjor recollida selectiva (2022)

Els municipis que més separen

Els 10 municipis amb millor recollida selectiva (2022)

Els 10 municipis amb pitjor recollida selectiva (2022)

Laavança molt a poc a poc a Catalunya. El 2022 es va tancar amb un 45,3% de residus , la xifra més alta, però lluny dels objectius del país i dels que marca la Unió Europea. Més enllà de la mitjana, la fotografia comarcal i municipal ensenya: molt bons resultats de les zones interiors on han apostat per sistemes eficients -especialment el porta a porta- i xifres discretes a les àrees metropolitanes -especialment de Barcelona i Tarragona-, així com a les poblacions més turístiques.El gran taló d'Aquil·les de la recollida selectiva a Catalunya són les. En aquest sentit, la separació dels residus als 23 municipis més grans de 50.000 habitants se situa en un, clarament per sota la mitjana del país. En els darrers cinc anys, només han augmentat 3,5 punts, segons dades de lLa Conca de Barberà repeteix per segon any consecutiu com la comarca líder en recollida selectiva. En aquesta ocasió amb un 77,24%, més de 30 punts per sobre la mitjana catalana i vuit més que Osona, que ocupa el segon lloc en el rànquing.El canvi d'estadístíca -enguany s'ha eliminat del recompte les runes domèstiques- els fa retrocedir uns tres punts, però aquest fet no aigualeix l'èxit del model d'aquesta comarca de l'interior del Camp de Tarragona.Tradicionalment, separaven un 48-50% dels residus fins que van fer una prova pilot el 2018 tant de porta a porta com de contenidors intel·ligents. Una vegada es va aplicar al conjunt de la comarca, les dades es van disparar i es van situar clarament al(69,10%) i el(67,15%) repeteixen un any més al podi de les comarques que més reciclen. Tanmateix, tot apunta que l'any vinent seran superades pel. La comarca més jove del país -constituïda enguany- va arribar a separar selectivament el 72,31% de la brossa generada. Com que l'any passat encara no era una comarca oficial, no apareix a les estadístiques (malgrat que l'hem posat al gràfic).En contraposició, dues comarques turístiques com la(27,13%) i la(33,82%) se situen a la cua de la separació selectiva. El territori de l'(38,06%) així com el(37,66%) i el(39,01) completen el TOP-5 de comarques que menys reciclen.Com era d'esperar, els municipis amb una major recollida selectiva són els que apliquen a consciència el model(Gironès), amb quasi el 93% de separació, va ser pioner també en aplicar una taxa justa , és a dir, els veïns paguen més o menys en funció del seu comportament ambiental. Es dona la circumstància que es tracta del municipi on l'actual conseller d'Acció Climàtica,, va ser alcalde fins a l'any 2021.Albons, Corçà i Verges, tots al, se situen entre el 90 i el 92% de recollida selectiva. De la resta del país només es cola al TOP-5, al Moianès, amb un 91,46%. Matadepera, amb més de 9.000 habitants, continua sent la població més gran que més recicla, quasi un 90%.A la banda contrària, el municipi que té el dubtós honor de ser el que realitza menys recollida selectiva és, un micropoble del Berguedà -comarca que, curiosament, se situa al capdavant del rànquing-. Destaquen fins a, amb un importantíssim parc de segons residències: Das, Isòvol, Prats i Sansor i Riu de Cerdanya.

