El Barça femení rep la Medalla d'Honor d'or del Parlament

Elha decidit atorgar laen categoria d'or a l'equip de futbol femení del. La presidenta de la cambra,, ha explicat en una compareixença aquest dimarts que aquest any la medalla vol destacar "la feina feta d'un grup d'esportistes i un club per la seva contribució al creixement, reconeixement i professionalització del futbol femení".D'aquesta manera, la cambra catalana vol agrair el rol de l'equip en la "del vessant femení d'aquest esport, per donar-li, per ajudar-lo a créixer i enfortir-lo", ha dit. Erra també ha destacat que les jugadores blaugrana han estat "decisives" a l'hora de generar referents per a infants i joves. "Han col·laborat en avançar en la construcció d'una", ha conclòs.Segons la presidenta del Parlament, l'equip femení del Barça "ha col·laborat a desencadenar una sèrie de canvis en lesde les jugadores, difícilment imaginables no fa tant de temps". I s'ha mostrat convençuda que, aquest camí, marcarà el rumb d’altres clubs i altres seccions d’esports.La Medalla d'or també vol reconèixer els valors de les jugadores: laen equip, elal rival, l’esforç, la, el, esperit de, lai la. "Uns valors que malauradament tendeixen a la baixa els darrers temps i s'han d'enfortir", ha lamentat Erra. La presidenta creu que la Medalla d’or és igualment un "agraïment global" als centenars de clubs, famílies i persones que van començar fa dècades a treballar per crear equips femenins de futbol."Reconèixer el paper clau que ha tingut el club i les jugadores en el creixement del, en obrir-se camí després d’anys d’invisibilitat, que han significat un gran pas endavant en la manera com conformem la societat en què vivim i que volem que sigui integradora, respectuosa, amb valors i igualtat d’oportunitats", ha defensat.El Parlament atorga anualment des del 2000 la Medalla d'Honor per distingir persones o institucions mereixedores d'un. Des de llavors, l'han rebut a títol individual una trentena de personalitats de diverses disciplines i una desena de col·lectius de la societat catalana.

