Dues extensions de Google Chrome espien els teus moviments: esborra-les ja

Alerta important per als usuaris de, el navegador més popular del món. Hi ha dues extensions que cal esborrar de manera immediata, ja que són capaces d'accedir a tots els moviments que es fan a internet. En concret, es tracta de les extensions "" i "".Amb aquesta invasió de la, el que s'aconsegueix és tenir lesdels usuaris per poder vendre-les a pàgines de tercers, introduir anuncis no desitjats, manipular els resultats de cerca o fins i tot obtenir l'. Si bé les dues extensions ja han estat eliminades per Google, cal tenir en compte que ja poden haver-se fet amb milions de dades.Malgrat aquesta actuació del gegant tecnològic, és recomanableles extensions de Google i comprovar si prèviament s'ha instal·lat alguna de les extensions. En cas afirmatiu, calde manera immeditada. Però, i què més ens protegeix davant un perill d'aquestes característiques?Doncs, en primer lloc, com sempre es recorda, és important tenir instal·lat un. A més, a l'hora de descarregar-se una extensió també és útil llegir lesdels usuaris, que solen informar si hi ha algun problema de fiabilitat. Eliminar les extensions que no es facin servir i utilitzar només les imprescindibles són altres consells útils.

