Els socorristes de Barcelona faran vaga indefinida a partir de divendres

Els socorristes de Barcelona aniran a la vaga indefinida a partir de divendres perL'aturada està convocada per laque ha detallat que la mediació amb el grup que gestiona el servei, Aunar, hai, per això, la plantilla ha decidit mobilitzar-se.Els vigilants de les platges també estan convocats a una manifestació a la. Aquesta no és la primera vegada que aquests treballadors convoquen vaga. Elels socorristes van suspendre l'aturada convocada per Sant Joan a l'espera de continuar negociant perdels vigilants que "fa anys" que denuncien la precarietat del servei.Els socorristes denuncien que no es compleix laque inclou revisions mèdiques i dermatològiques, entrega d'uniformes i d'equips de protecció individual. També, afirmen que s'estan incomplint les millores dels mòduls de salvament, que hi hai que la manca de contractacions promeses llastra el servei.El sindicat que es manifesta també es queixa perquè la plantilla està augmentant els torns de vigilància, fent més hores laborals.

