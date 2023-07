Detenen la falsa metgessa de l'Hospital de Berga

Agents de la comissaria de Berga delshan detingut aquesta passada nit l a falsa metgessa que, durant set mesos, va treballar fraudulentament a les urgències de l'hospital de la capital berguedana. Així ho ha confirmat la policia catalana en un comunicat de premsa, on assenyalen que es tracta d'una dona de 30 anys i se l'acusa deEl dijous, 20 de juliol, la gerent de l'Hospital de Berga,, va denunciar als Mossos que des del mes de desembre de 2022 tenien una metgessa al servei d'urgències que. Una empresa de serveis sanitaris preventius, on la suposada metgessa havia buscat feina, va alertar a l'hospital del Berguedà de la possible falsedat. Segons la base de dades del Col·legi de Metges de Barcelona, utilitzava el número de col·legiat d'un altre doctor. En una primera fase de la investigació, els Mossos van corroborar, a través del, que la dona no disposava de cap títol universitari a l'estat espanyol, ni cap títol extern homologat per l'Estat. Quan els responsables de personal de l'Hospital de Berga li van requerir la documentació,. Tot seguit, li van comunicar que el 20 de desembre es podia incorporar com a doctora del servei d'urgències de l'hospital i de seguida que pogués, aportés tota la documentació físicament. Quan l'hospital va esbrinar que no constava a la base de dades del Col·legi de Metges, li van obrir un expedient disciplinari peri la van, recorden des del cos d'ordre.Fins a la data,: l'Hospital de Berga, l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona i. També va formar part del quadre mèdic d'una empresa de prevenció de serveis sanitaris. En la majoria dels centres va elaborar i firmar informes amb la, així com el seu número de col·legiat. A més,de graduada en Medicina de laLa policia catalana l'ha detingut acom a presumpta autora per quatre delictes continuats d'intrusisme professional, un delicte continuat de falsificació documental per signar diversos informes i receptes amb la signatura d'un altre professional, un altre delicte de falsedat documental per falsejar el resguard de pagament del títol universitari, i un delicte d'usurpació d'estat civil per apoderar-se del nom i número de col·legiat d'una altra persona a l'hora de signar una recepta.Amb tot, la investigació continua oberta i els. A més, també s'està recopilant tota la informació referent als

