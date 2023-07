Quins són els errors més típics en crear contrasenyes?

1234

El vostre nom , de la vostra parella o els vostres fills.

, de la vostra parella o els vostres fills. La vostra data d'aniversari , de la vostra parella o els vostres fills.

, de la vostra parella o els vostres fills. El vostre DNI.

Amb les paraules "contrasenya", "password"

Contrasenyes més típiques i insegures

1234

123456

contrassenya

Password

password1

abc123

Dates conegudes

Desembre2014

L'ordre de distribució del teclat com: QWERTY o AZERTY (a alguns països europeus).

11 consells per una contrasenya segura

Canviar la contrasenya

Quantespot arribar a tenir una persona? Avui dia estema diferentsde qualsevol mena... Per poder accedir-hi sempre es demana que configuris una clau de seguretat per garantir la teva. Com és habitual tenir moltes contrasenyes, elsalerten de quines són aquelles contrasenyescom hauria de ser una bona clau.El primer que ens pot passar pel cap en el moment de configurar la contrasenya,per exemple. Però de la mateixa manera que li pot passar pel cap a l'usuari, se li pot ocórrer a aquell que tingui interès per entrar al teu compte. Mossos diu que si la vostra contrasenya per accedir alcoincideix amb:S'ha de saber que qualsevol persona pot accedir fàcilment a les vostres dades,o accedir als vostres- No la construïu a partir d'informació personal que pugui ser deduïda fàcilment (data de naixement, DNI, nom de les mascotes, noms de familiars, número de telèfon, etc.), ja que es poden endevinar amb facilitat.- La longitud de la contrasenya és important. Com més llarga sigui la contrasenya, més difícil d'endevinar serà. Es recomana construir contrasenyes de, com a mínim, vuit caràcters.- Sempre és millor no utilitzar noms propis, noms o cites de pel·lícules, de llibres, o de persones conegudes, paraules que puguin trobar-se en un diccionari, i tot amb independència de l'idioma emprat.- Si la contrasenya és prou llarga però repeteix un mateix caràcter diverses vegades, perdrà força perquè resultarà més fàcil d'endevinar. Per tant, hem d'evitar d'utilitzar contrasenyes de l'estil 111abcde?.- Per millorar la fortalesa de la contrasenya, aquesta hauria de tenir una mica de tot: números, lletres majúscules i minúscules i alguns caràcters especials (*, +, €, %, @...).- Si teniu una contrasenya complexa, per còmoda que sigui, he d'evitar reciclar-la afegint un nou dígit a la contrasenya actual.- Per al correu electrònic, xarxes socials com Facebook o Twitter, botigues en línia, entitats bancàries, etc.per al nom d'usuari i la contrasenya., deixar-la en una nota enganxada a l'ordinador o emmagatzemar-la a l'ordinador o en un dispositiu.Tampoc és bo tenir laa tots els comptes. Si unobté credencials de fuites antigues i, mitjançant una BOTNET o aplicacions AIO (all-in-one), les prova a serveis web en què sigui més probable que els usuaris estiguin registrats o bé que siguin de l’interès del ciberdelinqüent. Quan confirma que algunes credencials són vàlides,, segons el seu propòsit. Aquesta tècnica s’anomena credential stuffing.

