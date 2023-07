Botran fa un pas al costat després de la derrota de la CUP el 23-J

Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.803 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.547.922 65,42% Abstencions: 1.874.881 34,57% Vots nuls: 31.954 0,90% Vots en blanc: 29.079 0,82% Partit Vots % Diputats

El cap de llista de laal Congrés,, ha anunciat que fa un pas al costat després de la derrota a les eleccions espanyoles. Els anticapitalistes van perdre més de 100.000 vots i els dos diputats que tenien des del 2019, cosa que els deixa sense representació a la cambra baixa espanyola. Botran ja va fer autocrítica la mateixa nit electoral i aquest dimarts, a través de Twitter, ha detallat la decisió d'apartar-se de la primera línia política. "Passo a un segon pla; estic satisfet d'haver assumit cada vegada més responsabilitats en moments en els quals podria haver triat el contrari", ha afirmat.Botran marxa demanantde la unitat popular. "Ho ha de fer una colla de gent valenta i hàbil a parts iguals, i que es carregui a l'esquena la responsabilitat de dirigir un procés de repensar l'espai que pot durar anys", sosté. En aquest sentit, reclama una "direcció política" per a un espai que és "essencial per al país", perquè és el que té més clar "el lligam entre la independència i les condicions materials de vida", i que diu que el sistema capitalista és un "sistema fallit ecològicament i socialment".El cupaire també planteja, per la "falta de credibilitat i d'estratègia" que s'arrossega des de fa anys. Així, critica que el moviment encara visqui d'inèrcies i hagi convertit en derrota els fets de 2017. "Va ser una victòria, no total però sí molt important", diu, i ha criticat que hi hagi hagut "massa partidisme i massa poc debat". "L'independentisme d'esquerres ha de saber llegir aquest món en crisi i ser-ne una de les alternatives democratitzadores", assenyala.Després d'una campanya intensa i dels mals resultats, Botran ha agraït la feina feta per la CUP i també a les 98.000 persones que els han votat. També a l'equip de Madrid, que ha aguantat al Congrés "sabent que d'entrada". També ha reivindicat la feina feta aquests anys, en àmbits com l'amnistia, la llengua, l'ecologisme, el feminisme, les pensions o la monarquia, entre d'altres.

