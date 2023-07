Mor un motorista de Roquetes en un accident de trànsit a Tortosa

El Servei Català de Trànsit informa que aquest dilluns a la nit es va registrar una laa l’altura del punt quilomètric 6,1 a. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 22.14 h.Per causes que encara s’estan investigant, es va produir un encalç entre un. A conseqüència del xoc, va morir el motorista, P.P.F., de 61 anys i veí de Roquetes.Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’equip de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Terres de l’Ebre han detingut a Tortosa una dona de 27 anys com a presumpta autora dels delictesi conduir sota elsQuan va passar l'accident, els agents van desplaçar-se fins al lloc dels fets i allà van observar el conductor del ciclomotor estirat al terra i sA una distància de, els agents van localitzar el vehicle implicat i la conductora que havia provocat l’accident.En la prova d’alcoholèmia va donar una taxa deper la qual cosa els agents van detenir-la per l’homicidi per imprudència greu del motorista i anar sota els efectes de l’alcohol en el moment de provocar l’accident.

​

