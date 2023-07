Llarena deixa Ponsatí a un pas del judici per desobediència

Quasi sis anys després, el jutge instructor de la causa de l'1-O,, ha conclòs el sumari dei l'ha deixada a un pas del judici, en una causa que ha evolucionat des de la persecució per rebel·lió, amb penes elevades de presó, fins a un processament per, que només implica inhabilitació. Ponsatí, que ahir va comparèixer per la força davant del jutge per fer la declaració indagatòria, haurà d'estar pendent ara dels escrits d'acusació i a l'espera de judici, que es podrà celebrar sense la seva presència. Sí que hi haurà de ser, però, el seu advocat,. La seva causa encara la recta final i l'exconselera ja dona per fet que serà inhabilitada.L'exili de Ponsatí i la protecció que ha tingut com aha obligat a allargar els procediments. Al març, un cop derogat el delicte de sedició i extingida la pena de presó, l'exconsellera d'Educació va tornar a Catalunya i va ser detinguda pels Mossos en compliment de l'ordre de detenció que pesava contra ella. Posteriorment, va posada a disposició de Llarena, que va fer decaure la situació de rebel·lia i la va posar en llibertat. Va passar el mateix dilluns, quan Ponsatí va tornar a Barcelona i va ser de nou detinguda pels Mossos, just l'endemà de les eleccions espanyoles i dues setmanes després de la sentència del TGUE que li retirava la immunitat.En una interlocutòria breu, de tres pàgines i feta pública aquest dimarts al matí, Llarena considera que ja es pot tancar el sumari després de practicar totes les diligències necessàries per escatir el possible delicte que ha comès Ponsatí i la seva participació en els fets. La dirigent independentista sempre. La sala corresponent haurà de revisar ara les conclusions i, un cop quedin ratificades, el cas s'enviarà finalment a judici. En el cas de, també membre del Govern de l'1-O i acusada de desobediència, el cas va acabar a Catalunya, concretament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però ella era aforada com a diputada i consellera d'Exteriors.Arribat aquest punt, Ponsatí japer Europa i Catalunya, sense risc de detenció. El judici es podrà fer sense la seva presència -l'acusada sosté que no reconeix la legitimitat de la justícia espanyola per jutjar-la- com ja va passar amben la segona causa per desobediència o ambara fa uns mesos en la causa contra la mesa del Parlament. Sí que hi haurà de ser, però, la seva defensa, per garantir el dret de defensa de Ponsatí. Si finalment hi ha una condemna per desobediència i l'exconsellera és inhabilitada,c i tampoc podrà repetir com a eurodiputada ni presentar-se a les eleccions amb possibles noves formacions.

