Alerta per risc d'incendi elevat: tanquen cinc espais naturals del país

🔥 Demà activem el nivell 3️⃣ del #PlaAlfa a 5️⃣6️⃣municipis per elevat perill d'incendi.



⛔️ Es restringeix l'accés a 5️⃣ espais protegits: cap de Creus, Albera, Montsant, Garraf i Montmell-Marmellar



⚠️ Molta prudència!



Nota premsa amb @accioclimatica

⤵️https://t.co/bWOi3BCOtO pic.twitter.com/EV00hJexT5 — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 24, 2023

El risc d'incendi s'ha tornat a disparar. Elha activat eldelper fer front al perillque aquest dimarts afectade set comarques. El desplegament del protocol ha obligat a tancar cinc espais protegits del país. Són el cap de Creus, l'Albera, el Montsant, el Garraf i el Montmell-Marmellar. Els avisos poden continuar fins al migdia de dimecres, condicionat per la situació de sequera que es viu des de fa mesos.Els cinc parcs naturals han restringit l'accés per la, i elque afecten el país, sense temperatures extremes. Tot i la situació de preocupació, hi ha certa, principalment a l', que podria reduir el perill. Aquest tipus de mesuresenEn aquest sentit, es calcula que un. El tancament és eficaç per prevenir moviments que generin incendis i, d'altra banda, també redueix el risc de ferits en cas que, finalment, es produís un incendi. A banda dels parc naturals , també hi ha set comarques amb restriccions per l'activació del Pla Alfa 3. Són l', l, l, el, eli el. En aquestes demarcacions no s'hi podrà fer foc, ni acampades. També s'hi prohibeixen les activitats de caça o els viatges en globus aerostàtic.Els espais naturals protegits decada vegada tenen una major freqüentació. Una tendència creixent que es va accelerar després de la pandèmia. Una situació que s'ha agreujat amb la sequera dels darrers mesos i que ha suposat un increment de lesi de les regulacions d'accés en diversos paratges. Algunes d'aquestes mesures entren en vigor el mes de juny mentre que la resta ho faran al juliol.

