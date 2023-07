Trias descarta que Junts demani l'alcaldia de Barcelona a canvi d'investir Sánchez

no es veu com a alcalde dea canvi quefaci president a. Així ho ha afirmat en una entrevista a El Món a RAC1, en què ha assegurat que no participarà en "elucubracions" que "desorienten" la ciutadania. Trias ha demanat separar les negociacions a l'Estat de què passa a Barcelona i creu que araha de triar si vol governar quatre anys amb el suport de Junts o dels comuns d'"El que va passar a Barcelona és diferent", ha assegurat Trias, que creu que es va fer un acord per evitar que un "" assumís l'alcaldia de la capital catalana. "Jo ja vaig advertir al senyor Collboni que estava creant un problema, perquè després ens necessitarien", ha assegurat Trias sobre l'escenari que ha sorgit a l'Estat arran dels resultats del. Així doncs, ha demanat un canvi d'actitud deli delPrecisament sobre les negociacions que s'obriran entre els socialistes i Junts, Trias ha subscrit les línies vermelles establertes d'inici pel seu partit - i ha demanat que sigui ara el PSOE qui digui què ofereix perquè els pròxims quatre anys siguin "profitosos" per a. "Han de ser seriosos, el nostre ajut té unes condicions i sobretot requereix una manera d'actuar diferent" a la de Barcelona, ha volgut remarcar Trias.La de fer alcalde Trias era una de les opcions amb les quals s'especulava des que a la nit electoral del 23-J es va posar en evidència que Junts tindria la clau de la presidència espanyola. Un cop descartada per qui seria un dels protagonistes de l'operació, queda clar que ara més que mai tot passa per Carles Puigdemont . L'expresident té la clau de la investidura de Sánchez després de quasi sis anys de confrontació amb l'Estat des de l'exili, on Sumar destinarà Jaume Asens per encetar negociacions.

