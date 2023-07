Un home crema un pis amb la parella a dins i deixa 24 ferits a Badalona

Esta tarde un salvaje le ha prendido fuego al piso de su pareja con ella dentro. Por suerte, no hay ningún herido de gravedad pero todo el bloque ha quedado afectado por el humo del incendio. Buen trabajo de todos los servicios de emergencias. #Badalona pic.twitter.com/YwzuW6Vxts — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) July 24, 2023

Ensurt dels grossos a. L'incendi en un edifici de deu plantes del carreramb el carrerha causat 24 ferits lleus, vuit dels quals menors, segons el balanç final del(SEM). 12 d'aquestes persones han estat traslladades a centres sanitaris.En concret, quatre dels ferits s'han derivat a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, tres a la Vall d’Hebron, tres a Badalona Serveis Assistencials i dues al CUAP de Badalona. Tal com ha explicat l'alcalde del municipi,, els fets es van produir quan un home va decidir cremar la casa de la seva parella, amb ella a dins.Elsvan rebre l'avís minuts després d'un quart de vuit del vespre de dilluns i set dotacions van desplaçar-se fins al punt i van extingir les. Alguns veïns van desallotjar-se i altres van quedar confinats. Al bloc hi ha 38 immobles, dels quals dotze han quedat afectats per fum i temperatura. El foc va cremar totalment una habitació i va afectar la resta del pis on va originar-se l'incendi.Els veïns del domicili més afectat i del superior no han pogut passar la nit a casa. Un cop extingit l'incendi, els Bombers van inspeccionar els pisos tancats per descartar que hi hagués persones a l'interior o per ventilar si fos necessari. Efectius dels Bombers dei delstambé van participar en l'operatiu. Fins al lloc també s'hi van desplaçar tècnics de les empreses subministradores.

​

