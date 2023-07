El català viral per ser a la mesa electoral en una cadira de gamer: «Almenys estar còmode»

Els garriguencs i garriguenques que diumenge han votat alde l'escola Pinetons s'han trobat amb una imatge curiosa: un vocal d'una de les meses s'asseia en una de les vistoses, streamers i gent relacionada amb el món de la informàtica. Ràpidament, la imatge es va fera les xarxes socials."Soc enginyer informàtic.. Ja que també m'hi havia d'estar durant tot el diumenge," explica en, pragmàtic, a. "També he viscut el nostre sistema educatiu. Per tant, millor m'enduc la cadira de la feina, que és més còmoda", afegeix.Diu que no es va trobar, ni per part dels altres membres de les meses ni dels votants. Al contrari: "Quan em veien, tothom deia que anava molt ben preparat. I en publicar-se la imatge, encara més", recorda. De fet, encara no entén el rebombori: "Jo, no sé on és la notícia".Va ser laEn general, en fa una bona valoració, tot i que lamenta les hores que implica i que no els proporcionessin cafè. "Almenys estava ben assegut", diu sorneguer. Al garriguenc no el va afectar la calor. En part, perquè tambéper estar més fresc.

