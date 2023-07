L'Assamblea Nacional Catalana () s'ha manifestat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar als partits independentistes que no investeixin l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez . Així ho ha sol·licitat la mateixa presidenta de l'entitat,, que també ha dit que aquesta negociació "ha d'incloure la independència" o el que és el mateix, la vigència del resultat del resultat del referèndum de l'1-O. ", les unes darrere les altres", ha sentenciat.En la mateixa línia, la líder de l'entitat ha assegurat que "Espanya no pot ser governable si no reconeixen el dret a l'autodeterminació" iel Congrés dels Diputats després dels comicis de diumenge. "El que volem és la independència de Catalunya, i aquestes eleccions de Madrid no ens han de fer pensar en clau espanyola, ni ser uns salva pàtries de les Espanyes", ha sostingut Feliu.A més a més, la presidenta de l'ANC ha assegurat en la seva intervenció durant la concentració que no estan "en cap escenari d'investidura de governs espanyols" i ha demanat fer les coses de manera diferent, en les seves paraules, per no deixar passar l'oportunitat al Congrés.. Al crit de "No salvem cap pàtria que no sigui la catalana", la dona al capdavant de l'Assemblea ha demanat "no deixar-se enganyar ja d'entrada amb diàlegs falsos".Alhora, Feliu ha lamentat l'ordre de detenció internacional de l'expresidenti l'eurodiputati l'arrest aquest dilluns a la capital catalana de l'exconsellera Clara Ponsatí . "Sempre fan el mateix, repressió. El seu és un episodi que ens recorda on estan els nostres representants polítics que no han cedit", ha afegit. A la manifestació s'hi han concentrat 500 persones, segons fonts de l'Ajuntament, sota els clams de "Govern dimissió" i "bloqueig i independència ja".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola