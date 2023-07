Entren a l'Estat unes síndries amb un pesticida perillós: es desconeix on s'han distribuït

El sistema europeu d'alerta ràpida per a aliments i pinsos () ha emès un advertiment per l'entrada al mercat espanyol deen les quals s'hi ha detectat un nivell de pesticida que, a banda de no estar autoritzat, és tan alt que resultade les persones.El lot de síndries afectat per l'avís sanitari es va detectar en un control fronterer. Més concretament, en aquesta fruita s'hi va observar el pesticida. Les seves restes eren molt superiors a les que es permeten en el mercat europeu. Eren de 0,38+/ -0,19 mg/kg-ppm, quan el seu Límit Màxim de Residus (LMR) està fixat en 0,015 mg/kg-ppm, segons ha informat l'associació de consumidors en acció,Tal com ho ha qualificat el mateix sistema europeu,, ja que eimplicats. El metomil és un compost químic insecticida que en cas de ser ingerit pot arribar a tenir conseqüències greus en algunes ocasions. Elsper intoxicació d'aquest compost poden provocar marejos, nàusees, mal de cap, vòmits, excessiva sudoració, tremolors, feblesa muscular i visió borrosa, entre d'altres.

