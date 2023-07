Brutal pallissa a un jove al Reggaeton Beach Festival de Barcelona

⚠️ RUEGO MÁXIMA DIFUSIÓN



En el Reggaeton Beach Festival han agredido a un amigo mio entre 4 personas dejándolo K.O. Ruego difusión para identificar a las personas implicadas.



Muchas gracias 🙏🏻 pic.twitter.com/wCuVO41pm1 — salavera (@iamsalavera) July 23, 2023

Un jove ha denunciat a través de les xarxes socials que aquest cap de setmana, al festival Reggaeton Beach Festival (RBF) que se celebra a Barcelona, un amic seu ha estat víctima d'una brutal pallissa . ". Demano, si us plau, difusió per identificar les persones implicades", ha manifestat al seu compte de Twitter.Juntament amb la seva denúncia pública, el noi ha adjuntat unque va gravar de l'ocorregut. En ell, veiem com el grup es llença sobre la víctima, que cau a terra ràpidament. En el fragment, però, només veiem la baralla. Ens falta què ha passat abans i després, sobre el qual cap part implicada en dona detall.El mateix jove que explica l'ocorregut ha compartit una imatge del que sembla un story de la víctima compartint als seus seguidors i seguidores com es troba: "La veritat és que ara mateix estic bé, però. Després de pensar-m'ho molt, he decidit compartir el que va passar." Segons la informació que ha transcendit, la víctima ja hauria interposat una denúncia per l'atac davant dels Mossos d'Esquadra , que investiguen l'ocorregut.

