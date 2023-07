Desallotgen una platja de l'Alt Empordà per la presència de dues tintoreres

Durant mitja hora s’ha procedit a prohibir el bany a la Platja Gran de @elportdelaselva per l’avís d’un usuari que havia vist dues tintoreres.

Un cop inspeccionada la zona, s’ha posat bandera groga i s’ha tornat a permetre el bany als usuaris.@AVPCPORTSELVA pic.twitter.com/Lg8H5eUIQz — GENÍS 🎗🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3️⃣3️⃣ (@3Genis) July 24, 2023

L'albirament d'una parella deha obligat a desallotjar durant mitja hora la Platja Gran del(Alt Empordà). L'avís s'ha donat quan quedaven pocs minuts per les sis de la tarda, quan uns banyistes han alertat als socorristes de la presència dels animals. De seguida s'ha desallotjat la platja i s'ha fet onejar la bandera vermella.Des des'ha intentat localitzar les dues tintoreres, però no se les ha tornat a veure i mitja hora més tard s'ha reobert el bany, amb la bandera groga que ja onejava anteriorment per la tramuntana que bufa al Port de la Selva. Poca estona més tard, però, ha estat un surfista qui ha albirat de nou la parella de tintoreres alDe seguida s'ha mobilitzat els equips de Protecció Civil que s'han desplaçat a la zona. Es tracta d'un espai situat a uns tres quilòmetres del centre del poble i on hi solen haver, especialment els dies de, ja que es troba en una zona a recés del vent. Com que aquest dilluns bufa fort la zona estava prou concorreguda. Aquest segon avís ha entrat pels volts de les set menys deu minuts de la tarda.Des de Protecció Civil demanen precaució, si bé creuen que els animals estan de pas. Tot just fa una setmana a Portbou (Alt Empordà) desenes de persones es van emportar un ensurt quan una parella de tintoreres es va acostar a tocar de la platja, sorprenent els banyistes que hi havia a la zona. Afortunadament no hi va haver cap incident.

