Desallotgen un centenar de persones d'una rave a Montjuïc

La Guàrdia Urbana de Barcelona ( GUB ) ha comunicat aquest dilluns que diumenge va haver de desallotjar una. Aquest cop, però, a la muntanya dede Barcelona. La policia ha detallat que van decidir accedir al lloc on s'estava desenvolupant la festa il·legal, amb tots els perills que comportava pelorganitzar un esdeveniment d'aquestes característiques.En total, la policia de la capital catalana103 per ser més concrets. A més a més, es va encarregar d'identificar els organitzadors, intervenir equips de so i un generador elèctric a benzina. De la mateixa manera, també van aixecar una acta d'inspecció per activitat sense llicència.L'operació es va dur a terme amben una zona boscosa molt pròxima al carrer del Foc. Des d'allà, ha explicat el cos de seguretat, es podien veure alguns dels edificis de diverses plantes d'altura del passeig de la Zona Franca.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola