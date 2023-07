Seguretat, neteja i accés a l'habitatge

Un 22% dels barcelonins ha tinguten el darrer any. Així ho assenyala l'deque l'ha presentat aquest dilluns, feta entre gener i abril del 2023 que també assenyala un augment en la percepció d'inseguretat. A més, la neteja i l'accés a l'habitatge es consoliden com a principals preocupacions dels residents de la capital amb uni unrespectivament. L'enquesta del consistori també indica que un, un punt més respecte de l'informe del 2022.El consistori ha presentat aquest dilluns l'de, feta entre gener i abril de 2023 -la darrera etapa del govern d'-. En conjunt, les dades presentades mostren una davllada en la confiança enla gestió municipal que la ciutadania ha aprovat amb un, xifra que es manté igual respecte de l'enquesta del 2022, però que disminueix si es compara amb anys anteriors. El 2019 la nota va ser d'un 6,2 i el 2018 un 6,5.En aquest sentit, l'enquesta apunta que un 27% de la població suspèn la gestió de l'antic govern. Entre els motius hi ha la gestió municipal, la gestió administrativa o la neteja.Pel que fa a la satisfacció de viure a la ciutat, l'enquesta apunta que la població valora la satisfacció amb un notable, un 7,2. Tanmateix, la xifra redueix respecte de l'any passat, quan era d'un 7,4, i també disminueix respecte d'anys anteriors a la pandèmia, quan se situava entorn del 7,8.L'augment de la percepció d'inseguretat és la principal preocupació de l'enquesta. Des del 2013, el percentatge de població que considera que és el problema més greu de la capital ha augmentat 10,9 punts, fins al 22,7%. Per districtes, l'enquesta apunta queés la zona amb percepció d'inseguretat dins la ciutat, amb un 32,3% de les respostes. El segueixen(26,7%),(26,7%) i(24,7%). A la cua se situa(15,5%), l'(17%) i(19,7%).En relació amb l'les dades indiquen que lad'aquest com un delsha repuntat després de tres anys a la baixa, el 2019 la dada era d'un 12%, mentre que el 2022 era d'entorn el 7%. Entre els districtes on es percep més que l'accés a l'habitatge és un problema hi ha(13,1%),(11,2%) i l'(11,1%).La neteja es consolida com un problema a l'alça. En l'enquesta feta entredel 2023, un 13% dels preguntats van afirmar que era una de les principals preocupacions, set punts per sobre del 2019. On hi ha més percepció de falta de neteja és als districtes de les Corts,, iAmb tot, lade l'Ajuntament de Barcelona,, ha afirmat que el principal repte del nou govern és situar-se per sobre delde la gestió del consistori i fer-ho responent a les, que són la inseguretat, la neteja, i l'accés a l'habitatge. Així mateix, Bonet també ha fet pales el compromís del govern per "canviar la manera de governar i fer-ho des del diàleg i l'acord".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola