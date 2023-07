METEO | Avui la mar “abraça” el #Serrallo.



El nivell de la mar ha pujat de manera inusual a causa de fenomens meteorológics com forts vents en la troposfera, aire càlid en nivells baixos de l’atmosfera i feble o moderat débil en la superficie… 1/2 pic.twitter.com/bA5DdeXLN4 — Port Tarragona (@PortTarragona) July 24, 2023

Aquest dilluns els veïns del barri del, s'han despertat amb una imatgeamb el passeig inundat. Eldelhai hadurant una estona ela la zona deldesegons les imatges publicades pelSegons ha explicat el, aquestha estat causat per "fenòmenscom fortsen la troposfera,endei feble o moderat a la superfície".Aquestaha provocat ladeldeli l'aigua hapart de laper aal passeig del barri del Serrallo tarragoní. L'aigua ha arribat adurant uns, sorprenent les persones que hi havia a la zona com es pot veure a lesPoc després, eldelhael seui només les rajoles mullades han quedat com adel fenomen viscut. Sens dubte, una imatge molt curiosa que ningú s'esperava aquest matí de dilluns, 24 de juliol.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola