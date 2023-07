El 75% dels estudiants d'ESO assegura que els joves de la seva edat pateixen agressions sexuals

Principals conclusions

Un 75% creu que els seus companys pateixen violència sexual

Més de la meitat consumeix contingut adult

Aquesta és una de les principals conclusions de l'Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat, que s'ha fet entre 10.140 alumnes del cicle superior de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà. A més a més,escolar als centres educatius del país.En aquest sentit, s'ha detectat un augment de 17,5 punts a secundària i una reducció de 4,1 punts a primària. Lesque es descriuen són les burles (46%), deixar de banda (39%), o la violència física (29%). Gairebé un 16% de l'alumnat declara haver rebut comentaris o gestos de tipus sexual. El treball de camp de l’enquesta va executar-se entre l’abril i el juny del 2022 i va incloure una mostra de 2.524 alumnes del cicle superior de Primària, 5.158 d’ESO i 2.458 de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.Les principals conclusions apunten que en general,del seu centre. En una escala de 0 a 10, els estudiants qualifiquen amb un 7,74 el seu grau de benestar al centre educatiu. També perceben de forma positiva la relació amb els companys i companyes, atorgant-li una nota de 7,36 i la que mantenen amb els seus professors, que puntuen amb un 7,26. D’altra banda, els enquestats valoren amb un 6,65 el fet que els ensenyin a resoldre conflictes a través del diàleg, sense insults ni baralles.No obstant això, hi ha un elevat nombre d’estudiants que considera que, un 84,4% té aquesta percepció. Tot i que es tracta d’un percentatge molt elevat, des del departament d’Interior s’ha remarcat que aquestrespecte anteriors edicions de l’enquesta, o si més no, s’ha estabilitzat.Per altra banda, un 13,8% de l'alumnat considera haver estat víctima de violència digital. Entre les conductes més habituals s’hi troben les amenaces per obligar a fer coses que no es volen fer (41,2%) o comentaris, missatges o gestos de contingut sexual (41%). El 62,6% dels joves també afirma haver presenciat com algú del seu centre patia violència escolar. Davant d’aquesta situació,Entre els principals motius que generen aquests comportaments, s’hi troba l’aspecte físic (38,7%), l’orientació sexual (12,7%) i el color de pell, la cultura o l’origen (12,5%).Pel que fa a les violències sexuals, el 75,4% de l’alumnat de secundària considera que la gent de la seva edat pateix agressions sexuals comAquesta percepció és molt més alta entre noies (86,0%) que entre els nois (64,8%).Per primer cop, l’enquesta també ha preguntat a l’alumnat de primària sobre aquestes qüestions. Així, un 22% dels alumnes considera que han patit alguna mena de violència sexual, una xifra menor que la de secundària (34,9%) i la de batxillerat (50,3%) En el cas de primària, un 18,9% ha admès que ha rebut comentaris de tipus sexual; un 8,9%, missatges d'aquesta mena; un 3,4%, peticions de fotografies, i un 2,2% ha rebut tocaments sexuals en contra de la seva voluntat.Un 53,3% de l’alumnat reconeix haver accedit a pàgines amb continguts per a majors de 18 anys , si bé no en precisa la tipologia.(64,4%) que entre noies (44,1%). En aquesta línia, l’enquesta també mostra que el 27,5% de l’alumnat de primària hi ha accedit. En una escala del 0 al 10, l’alumnat valora amb un 8,6 la relació amb els seus progenitors. Pel que fa aen aquestes franges d’edat, se centra en l’àmbit digital (xarxes socials, consum de productes audiovisuals), en les relacions interpersonals i l’esport.D'altra banda, un 32% de l’alumnat de secundària afirma haver tingut una relació de parella durant un mínim d’un mes l’any anterior a l’enquesta. En aquest sentit, un 34,1% diu haver estat víctima en alguna d’aquestes relacions. Els fets amb més incidència són aquells relacionats amb el control. En aquesta línia, el que es duu a terme a través del mòbil se situa en un 17,2%., però que aquest és un tema del qual no se’n parla. De fet, en una escala del 0 al 10, els joves atorguen a aquesta idea un 6,13. Aquesta sensació està molt més estesa entre els nois (6,90) que no pas entre les noies (5,36).L’Enquesta de convivència escolar i seguretat de Catalunya és una iniciativa conjunta d’Interior i el departament d’Educació. Es remunta al curs 2000-2001, quan es va fer l’estudi Joventut i seguretat a Catalunya i que ha evolucionat de forma que ha arribat enguany a la seva- o cinquena, si es considera l’estudi previ-. Segons la Cap del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals del Departament d’Interior,, l’enquesta d’enguany destaca que “hi ha un augment de visibilització i autoidentificació” de les problemàtiques. Per això, ha fet una crida aper donar resposta a aquestes situacions.

