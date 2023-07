‼️ Un diputat de Junts al Parlament revela que va ser víctima d'abusos als 10 anys https://t.co/5DdCRYikFr pic.twitter.com/RmamL8rPPt — NacióDigital (@naciodigital) July 24, 2023

El diputat de Juntsha revelat públicament aquest dilluns a la tarda alque quan tenia deu anys va ser víctima d'. Ho ha dit en el marc de la comissió d'investigació sobre laa l'. En el seu torn de paraula després d'una primera intervenció de tres compareixents, Jubert ha explicat breument la seva experiència, que va oblidar fins que tenia 50 anys.Aleshores, amb el seuja mort, li va preguntar a la sevasi recordava aquella situació, cosa que la dona va confirmar. Ladel record "va produir molt d'impacte", ha dit. El relat ha agafat perla resta de membres de la comissió i els compareixents, que li han expressat el seu suport.Segons ell, els seus pares el van voler "" i van voler "tirar sorra sobre la situació" quan ell era petit. "Em van dir, oblida-te'n, no ha passat, és unque ha passat per aquí, però és temporal", ha relatat.Per això, ha dit que no es vol comparar amb altresd'abusos, com un home que ha declarat just abans que ell, però ha assegurat que hi pot "empatitzar i entendre com un es fa fort, ho amaga i no ho vol reviure, perquè és molt dur reviure-ho".

​

