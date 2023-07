Mor una dona després d'ofegar-se a la platja del Somorrostro de Barcelona

Una dona de 88 anys ha mort aquest dilluns a la tarda a l'després de resultar ferida crítica aquest matí en ofegar-se a la platja delde, segons ha informat. El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de l'incident poc abans de tres quarts de deu. Es comunicava que hi havia una dona surant a l'aigua.En el moment dels fets encara no havia començat el servei de socorrisme, i per tant no hi havia bandera. A la tarda onejava la bandera groga per estat de la mar en aquesta platja. El(SEM) ha mobilitzat fins al lloc tres unitats terrestres, que han traslladat la dona en estat crític al centre hospitalari, on ha mort hores després.Protecció Civil indica que la d'avui és la quinzena víctima mortal en el període de campanya estival (de 15 de juny a 15 de setembre). En les mateixes dates de l'any passat, hi havia hagut 10 ofegaments mortals a les platges catalanes.

