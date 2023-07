El temps d'aquest dimarts: una desena de comarques en alerta per tempestes

Demà, en canvi, la temperatura màxima baixarà fins i tot moderadament a gran part del país. Ara bé, a la línia de la costa sud de Barcelona i nord de Tarragona arribarà un vent reescalfat de component oest que farà pujar encara més que avui la temperatura. pic.twitter.com/td6s1LPtWH — Meteocat (@meteocat) July 24, 2023

Més tempestes a la tarda

Hem iniciat aquesta setmana amb unaEl pas d'un solc en alçada portarà canvis arreu del país. Aquest dimarts, la temperatura màxima baixarà fins i tot moderadament a gran part de Catalunya.Ara bé, a la línia de la costa sud de Barcelona i nord de Tarragona la història és diferent, ja que arribarà un vent reescalfat de component oest que farà pujar encara més que aquest dilluns els registres. Serà en aquesta zona on es poden arribar als 34 graus.Per tant, dimarts mantindrem el cel serè durant el matí a gran part del territori. Tindrem nuvolades a la costa que podrien dur algun ruixat de matinada. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya () ha emès unper la intensitat de la pluja, que va començar dilluns a les 20:00 del vespre i s'estén fins a les 2:00 d'aquesta matinada. La possibilitat de precipitació és de 20 mm en mitja hora i el grau de perill màxim al qual es pot arribar és d'un en una escala de sis.i s'hi posarà també un vent de component oest que pot bufar fort a sectors del sud del litoral.A més a més, la tramuntana bufarà amb força a la Costa Brava i també tindrem ja a partir de mig matí el ràpid creixement dea les comarques del nord-est que ens podrien portar algun ruixat a partir de mig matí o migdia. Una nova alerta per pluja dels experts i expertes també començarà aquest dimarts de matinada i s'allargarà fins a les 6:00 del matí. No obstant això, es reactivarà novament a les 12:00 del migdia i fins a les 12:00 de la matinada de dimecres.el Ripollès, el Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, i el Baix Penedès.Així doncs, a la tarda tindrem força més ruixats a les comarques delLocalment, aquestes tempestes encara podrien ser fortes, segons els i les especialistes i a la resta, podríem tenir algunes nuvolades, però ja sense precipitacions. Potser, com a molt, a partir del vespre podrien aparèixer alguns núvols més compactes cap al sector central del litoral i nord del camp de Tarragona que podrien arribar a deixar algun ruixat.

