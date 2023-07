Un home vota dos cops al poble més ràpid en omplir les urnes

Jornada accidentada, malgrat només ser set electors

La jornada electoral ava ser de tot menys tranquil·la. En, el municipi va tornar a ser el lloc on es van tancar les urnes més ràpid, amb rècord inclòs. Però no només això: la votació del diumenge passat també ha generat polèmica, després que un veí votés dos cops a la mateixa urna. Els fets han transcendit arran de l'enregistrament de la jornada, que havia generat interès precisament per les aspiracions de trencar el seu propi rècord.El protagonista del vídeo és un dels. En el moment d'entregar el DNI, el veí escombra amb la mà, sense adonar-se'n, el sobre que, per precaució, se sol posar per obstruir l'orifici de l'urna, A partir d'aquí, seqüència ràpida: el veí introdueix el vot a l'urna, el president de la mesa, amb la vista fixada en revisar el, detecta el sobre i li retorna al votant, assumint que era el seu. En un acte reflex, el veí torna a votar.Tot plegat deixa la incògnita de si hi havia intenció o de si tan sols es va despistar. En tot cas, durant l'era fàcil de detectar, atès a què el recompte havia de ser de set (i no vuit) vots. No va ser l'únicde la jornada: a un dels electors li vaabans de ficar-la dins l'urna.Malgrat els entrebancs, el poble deva assolir l'objectiu de rebaixar el rècord fixat a les municipals. I això que, a més, el procés era més exigent, ja que cal votar aldelsi al. En el primer cas, només s'ha d'introduir la papereta al sobre, però en el segon és necessari marcar els senadors i senadores amb un bolígraf. Amb tot, però, ho han aconseguit: han rebaixat el rècord de velocitat de votació d'un municipi fins als 26 segons.

