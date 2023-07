Per què ERC i Junts es poden quedar sense grup propi al Congrés?

Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.803 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.547.922 65,42% Abstencions: 1.874.881 34,57% Vots nuls: 31.954 0,90% Vots en blanc: 29.079 0,82% Partit Vots % Diputats

La davallada de l'independentisme a les eleccions espanyoles també té conseqüències en la lògica parlamentària delno compleixen els requisits per poder tenir un grup propi a la cambra baixa espanyola i serà la futura mesa qui tindrà l'última paraula sobre si accepta alguna fórmula diferent perquè els dos únics partits independentistes tinguin grup.Per tenir grup parlamentari propi cal tenir almenyso bé superar els cinc diputats i tenir almenys ela totes les circumscripcions a les quals es presenta candidatura. ERC i Junts tenen set diputats cadascun, però cap dels dos partits ha aconseguit fer el ple de superar la barrera del 15% del vot a les quatre demarcacions catalanes.En concret, ERC no supera aquesta barrera ni a la demarcació de(12,33% del vot) ni a la de(14,74%), mentre que a Junts li passa exactament el mateix a la de Barcelona (9,68%) i a la de(11,08%). Així doncs, ho han de fiar tot a reinterpretacions del reglament del Congrés dels Diputats per part de la mesa per poder tenir grup propi.En altres ocasions s'ha permès que, si la suma del vot a les quatre demarcacions era del 15%, es feia unai s'autoritzava d'igual manera el grup propi. El problema és que ara tampoc es dona aquesta condició, ja que ERC aha aconseguit el 13,16% dels suport i Junts ha recollit l'11,16% del vot. Així doncs, els dos partits hauran d'anar a buscar aliats.Per evitar l'entrada al, ERC i Junts necessitarien almenys un diputat per poder arribar als 15 necessaris per formar grup propi, i sempre que es tingués el vistiplau de la mesa del Congrés. Aquí apareix, per exemple, el, que va aconseguir un sol representant i podria accedir a l'aliança. Tampoc es pot descartar el suport de, elo elprecisament en el context de negociació de la investidura deEls dos partits nacionalistes bascos tindran grup propi al Congrés, ja que sí que han superat els cinc diputats i el 15% del vot en cada circumscripció on es presentaven. Així doncs, el grup mixt el compondrien per ara ERC, Junts, el BNG,. Tot plegat s'haurà de decidir abans del 17 d'agost, quan el Congrés celebrarà la sessió de constitució. En joc hi ha una sèrie de beneficis parlamentaris i econòmics que desapareixen si es forma part del grup mixt.

