Quatre detinguts a Girona vinculats amb el tràfic d'immigrants

Operació internacional aper tràfic d'immigrants. La policia nacional ha detingut quatre persones a la ciutat catalana en el marc d'un dispositiu que ha desmantellat una xarxa que traficava amb immigrants. L'organització, amb tentacles a Sèrbia i a Grècia, captava les víctimes aa través d'unai els cobravaper portar-los fins a l'Estat. A l'operatiu, a més de la Policia Nacional, també hi han pres part les policies de, amb el suport de lai l'. En total, s'han fet(dels quals 37 eren membres de la trama) i catorze entrades i escorcolls (de les quals, una a la demarcació).La resta d'arrestats (25) són les, ciutadans cubans que utilitzaven documentació falsa. Dels 37 membres de la banda que s'han detingut, a 21 se'ls ha capturat a diferents punts de l'estat entre els quals a(Baix Empordà), on s'ha fet l'escorcoll d'un immoble que ha quedat precintat per la Policia Nacional. Les altres ciutats en què s'ha desenvolupat l'operatiu han estat Alacant, Tenerife,. A més, s'han detingut vuit membres més a Sèrbia i vuit més a Grècia, on també s'han fet escorcolls en sis domicilis per part dels cossos de seguretat corresponents de cada país.Lava començar a sospitar quan va detectar que hi havia nombrosos ciutadans cubans intentant entrar aamb. La investigació va avançar i els agents van veure que l'organització captava immigrants en situació vulnerable a Cuba a través d'una xarxa de missatgeria i els cobrava 9.000 euros per portar-los fins aquí. Primer volaven fins a Sèrbia, on se'ls introduïa al país aprofitant que allà no se'ls demana visat i, a partir d'aquí, arribaven a Espanya via Grècia amb documentació falsa.Un cop allà, els hi tramitavenper simular l'entrada legal al país i traslladaven els immigrants fins a la frontera deamb Grècia on els oferien allotjament. Després proporcionaven als immigrantsque constaven a la base de dades delcom a perduts o robats, però que tenien molta semblança amb l'immigrant. L'objectiu era agafar un vol des de Grècia, ja que és espaii poder entrar aamb normalitat.A algunes víctimes, però, els hi feien fer el. En concret feien la ruta sortint de Sèrbia fins a. D'allà entraven a Europa a través de Croàcia, passant perfins a arribar a Espanya.En aquests casos, la banda criminal s'aliava amb altres organitzacions que els facilitaven l'accés als diversos països. En ocasions els immigrants vivienja que a vegades els feien, de nit i en condicions adverses. A més, cal tenir en compte quei que lesentregaven dones a altres organitzacions criminals perquè lest.Un cop els havien captat a través de l', els cobraven elspel viatge i 300 més per la documentació. Si la víctima retornava else li cobrava 170 euros i d'aquesta manera la xarxa podia reutilitzar-lo.Lacreu que haurien traficat amb uns, fet que els hauria reportat uns. En els diferents registres que s'han practicat a Espanya s'han intervingut prop de 200.000 euros entre divisa estrangera i euros,d'identitat falsificats, 16 telèfons mòbils, tres portàtils, diverses targetes bancàries i tres cotxes. A més s'han precintat i, altres articles i s'han bloquejat 144 comptes bancaris. Sis dels detinguts es troben en presó preventiva.

