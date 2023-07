Troben Johnny Depp inconscient a un hotel de Budapest

Acaba de sortir a la llum el motiu pel qual la bandaformada peri Alice Cooper, va haver de cancel·lar el concert el passat 18 de juliol a Budapest: van trobar l'actor i músic estatunidencEl diari hongarèsva informar que l'artista estava tan malament que elsvan haver d'atendre'l per descartar que hi hagués major complicació.Molts seguidors de la banda americana havien comprat els bitllets per viatjar fins a la capital d'Hongria i poder veure les dues estrelles en directe, però no van poder fer-ho. De fet, molts dels fans estaven jaquan van rebre la notícia de la cancelació del concert. En aquell moment, però, no es van donar a conèixer els motius.Als seus 60 anys, l, forma part del grup Hollywood Vampires, juntament amb. Tots dos han fet unaper Europa i aquesta vegada els tocava actuar a Budapest, cosa que no van poder fer.

