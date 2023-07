Primer partit a cada barri de Catalunya i resultats complets

El mapa permet fer zoom i, clicant o passant el cursor per damunt de cada secció censal, apareix la informació del municipi i el codi, els vots obtinguts per cada partit i la participació que hi va haver

Primer partit a cada barri de Barcelona i resultats complets

El mapa permet fer zoom i, clicant o passant el cursor per damunt de cada secció censal, apareix la informació del municipi i el codi, els vots obtinguts per cada partit i la participació que hi va haver

Elha estat el vencedor indiscutible de les, aquest 23 de juliol. Tot i això, els resultats han variat molt, municipi a municipi i, sobretot,. El següent permet analitzar quants, la unitat més petita que es pot observar i que, en el cas de les ciutats, equival a pocs carrers.Tal com es pot comprovar, gairebé tot l'entorn de Barcelona té els socialistes com a primera candidatura, malgrat alguns. En termes globals, de fet, 4.273 de les 5.115 seccions censals estan tenyides del vermell del PSC, però, arreu del país,a alguns barris. El següent mapa permet observar millor el resultat per barris de Barcelona.Si el que es vol és observar els resultats i les primeres forces aquí es poden trobar altres mapes interactius amb tota aquesta informació . També amb mapes d'als dos nivells i amb l'evolució del suport rebut des del 2019. Es tracta, en tot cas, de, on es corregiran eventuals errors en el recompte inicial i s'hi afegirà el vot de l'exterior -si bé això no afectarà a les dades locals.

