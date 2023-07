Podem apunta contra Sumar: «Invisibilitzar-nos i renunciar al feminisme no ha funcionat»

España nos ha dado tiempo, pero ahora tenemos que usar ese tiempo para revalidar la coalición, cuidar la mayoría plurinacional y defender el feminismo. pic.twitter.com/9ii70wNZBX — Ione Belarra (@ionebelarra) July 24, 2023

rebaixa l'actitud de triomf deha apuntat contra els resultats de la formació dei ha recordat com va conformar la seva llista: "Invisibilitzar Podem i renunciar al feminisme no ha funcionat", ha assegurat. La dirigent del partit morat creu que els 31 diputats de Sumar són insuficients i recorda que les formacions a l'esquerra del PSOE han perdut escons i vots.Així de clara ha estat Belarra, encara amb el veto aben present, en un vídeo difós a les xarxes socials en què ha destacat que"ha guanyat temps" després del, però també ha lamentat que ara Sumar tindrà menys força per influir en la repetició d'un govern de coalició.Belarra ha recordat que la candidatura de Sumar s'ha deixat més de 70.000 vots i "molts escons" respecte al resultat d'el 2019, que llavors ja era el pitjor del partit des de la seva irrupció en la política espanyola el 2015. Unides Podem tenia 35 diputats fins ara, i totes les agrupacions -- que incorpora Sumar en sumaven fins a 38. Ara, el projecte de Díaz s'ha quedat en 31 i, per tant, n'ha perdut set.

