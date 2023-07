Els consells de Salut per evitar ofegaments: ja n'hi ha hagut 18 de mortals aquest estiu

Set recomanacions

Quan nedeu, feu-ho sempre en companyia d'altres persones.

Sempre que sigui possible, banyeu-vos en llocs on hi hagi socorristes.

No us banyeu si hi ha bandera vermella i respecteu sempre els advertiments dels socorristes.

Eviteu consumir begudes alcohòliques abans de ficar-vos a l'aigua o mentre hi sou navegant o practicant esports aquàtics.

No entreu de cop a l'aigua la primera vegada que us banyeu, després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.

Sortiu immediatament de l'aigua en cas d'indisposició.

Si patiu qualsevol malaltia per la qual feu un seguiment mèdic, i especialment si teniu una malaltia cardíaca o circulatòria, consulteu els professionals sanitaris sobre la idoneïtat de la pràctica del bany, la natació o altres activitats aquàtiques.

Supervisió dels infants

Consells de salut i seguretat infantil a la platja i a la piscina

Aquest estiu ja hi ha hagut un total dea platges i piscines. Per això, el Departament de Salut, a través de, fa una crida aen el bany arran del nombre d'ofegaments a platges i piscines.Sota el lemaSalut recorda que tothom hi està exposat, especialment quan el cos experimenta canvis sobtats de temperatura en entrar en contacte amb l'aigua freda, en submergir-se bruscament o si es du a terme una activitat física excessiva.Per gaudir d'un bany saludable is, l'Agència recomana seguir aquestsEn el cas dels infants, laper part de les persones adultes és un. Fins i tot quan els nens i les neneso estan familiaritzats amb l'aigua, cal una supervisió contínua. En el cas dels lactants i els infants més petits, cal mantenir-se sempre a una distància que permetimentre que, per supervisar el bany dels més grans, pot ser suficient que es mantinguin a

​1. Preneu consciència del risc

Els infants més petits estan exposats al risc d'ofegar-se encara que sàpiguen nedar. Molts ofegaments infantils es produeixen a piscines, la majoria privades.Ensenyeu els infants a nedar. Eviteu que els infants i els adolescents juguin a donar-se empentes a la vora de la piscina, a saltar l'un per sobre de l'altre, a enfonsar-se, a tirar-se en cadena pels tobogans, etc., i feu que respectin les normes de seguretat de les instal·lacions.- Assegureu-vos que una persona adulta responsable vetlli constantment per la seguretat dels infants mentre es banyin o juguin a prop de l'aigua.- No consumiu begudes alcohòliques i eviteu les distraccions (consultar el mòbil, llegir, etc.) mentre vigileu el bany dels infants.- Dediqueu l'atenció necessària per a l'edat i les característiques dels infants: els més petits sempre a l'abast de la mà, els més grans sempre a la vista.- No confieu la seguretat dels infants a les joguines inflables: les joguines no són embarcacions ni elements de seguretat.- Assegureu-vos que els infants que no saben nedar duguin posat un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.) adaptat a cada edat, que n'afavoreixi la flotabilitat i que ajudi a mantenir el cap fora de l'aigua en cas que hi caiguin.- Si viviu o passeu les vacances a un lloc amb piscina, assegureu-vos que cap infant hi pugui accedir sense anar acompanyats d'una persona adulta responsable. Si a la vostra llar disposeu d'una piscina, instal·leu-hi una tanca protectora al voltant.- Eviteu deixar joguines o altres objectes atractius dintre o als voltants de la piscina: els més petits podrien intentar agafar-les i caure a l'aigua.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola