Trucada entre PSG i Barça per Mbappé, segons l'«Equipe»

Un rendez-vous téléphonique est prévu ce lundi entre le PSG et le FC Barcelone pour discuter de l'intérêt des Espagnols pour Kylian Mbappé. Le Barça aimerait pouvoir mettre plusieurs joueurs dans la balance : https://t.co/M9K2aScBIV pic.twitter.com/sr0ChLXz2s — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 24, 2023



Sense diners però amb jugadors

Cop de teatre en el mercat de fitxatges del. Segons l'Equipe, el club blaugrana ha entrat en les negociacions per Kilian Mbappé , un dels jugadors més cobejats i la gran estrella del PSG. El jugador és el gran objectiu del Reial Madrid, a qui l'estiu passat va donar carabasses després de firmar la renovació amb elfins a l'estiu del 2024. Ara, la continuïtat del davanter al club parisenc va tornar a posar-se en dubte després que el PSG hagi deixat Mbappéi l'hagi posat al mercat. Si el jugador no renova abans del juliol, l'estiu vinent podria marxar lliure, un escenari que seria nefast pels interessos del club, que va pagar 180 milions d'euros pel seu traspàs.Segons l'Equipe, el Barça està atent a la situació de l'estrella francesa i els primers contactes ja estarien previstos. Avui mateixdirigents dels dos clubs per copsar les opcions de negociar un traspàs. Segons les mateixes informacions, el Barça necessitaria despendre's d'un grapat de jugadors per. El club blaugrana travessa una forta crisi que l'ha obligat a estrènyer el cinturó en salaris i que l'ha obligat a renunciar a l'esperat retorn de Leo Messi Sense diners, però amb jugadors. Aquesta seria l'estratègia dissenyada pel president Joan Laporta. A la pugna també s'hi han afegit equips com el, el, l'deo el. Així i tot, els rivals principals seran el Madrid, que segons algunes informacions ja tindria un acord amb l'estrella francesa, i l', que ha fet una monstruosa proposta de 300 milions d'euros de traspàs pel jugador.L'afer Mbappé fa anys que s'allarga i, de fet, el Barça ja va tenir l'opció de fixar-lo quan encara militava al Mònaco. La sortida de, justament cap al PSG, va obligar Josep Maria Bartomeu a moure fitxa per trobar-li un relleu. Finalment, l'expresident es va decantar pel fitxatge de. Ara, sis anys més tard, torna a estar en les travesses, a l'espera d'unque faci factible negociar-ne el fitxatge. Serà "un mercat llarg", pel conjunt de, com ja va avançar

