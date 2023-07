Villarejo, condemnat a 19 anys de presó

L'ha condemnat a 19 anys de presó l'excomissarien la primera sentència dictada en el marc de la macrocausa "", en la qual s'investiguen els encàrrecs privats que hauria realitzat a través del seu grup empresarial. El tribunal el condemna per delictes de, però l'absolt del delicte deEn una sentència de 351 pàgines, la sala penal condemna Villarejo per tres peces diferents, corresponents als encàrrecs "", "" i "". Cal recordar que lasol·licitava per a l'excomissari una pena conjunta de 83 anys de presó, una xifra que el jutge ha reduït de manera considerable.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola