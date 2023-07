Illa recorda a Junts que la majoria dels seus pactes municipals són amb el PSC

Pedro Sánchez necessita els vots de Junts. El dia després de les eleccions espanyoles l'epicentre del focus polític mira a la formació de Jordi Turull, Laura Borràs i Carles Puigdemont . D'entrada, els responsables juntaires han insistit a condicionar el suport a un moviment incòmode per als socialistes:. Ara bé, l'escenari oposat, si no hi ha acord, portaria a una repetició electoral. Davant aquesta cruïlla, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha sortit al pas d'aquest debat recordant que "després de veure com han quedat els pactes municipals" es constata quePrecisament sobre l'àmbit municipal, des de la formació liderada per Míriam Nogueras aquest diumenge es va tenir un record per al pacte que va apartar Xavier Trias de l'alcaldia de Barcelona per posar-hi el socialista Jaume Collboni . Preguntat sobre si el PSC es plantejaria un acord per, Illa ha apartat aquesta possibilitat de les negociacions., ha expressat. En aquest sentit, ha afegit que "venim d'unes eleccions al Congrés dels Diputats" i que tots els esforços estan centrats a "articular una majoria plural i diversa".Hores abans, al programa El món a Rac1 s'havia donat un intercanvi de posicions que feia trontollar les possibilitats d'un inici diplomàtic entre Junts i PSC. Hi han participat els primers secretaris de les dues formacions. D'una banda,. De l'altra, Illa. El primer havia remarcat que els vots de la seva formació tenen un vincle directe amb l'amnistia i el referèndum l'autodeterminació. El segon, per contra, hi ha tancat la porta. No hi veu la cabuda de cap d'aquestes possibilitats. A la roda de premsa posterior a l'executiva, hi ha insistit, preguntar per l'estat de dret., ha resolt. En aquest mateix sentit, sobre la petició de la fiscalia espanyola de reactivar les euroordres contra Puigdemont i Toni Comín, el cap de files socialista s'ha tornat a referir al marc jurídic:Sobre les hores posteriors als resultats electorals, l'home fort del PSC ha concretat que va enviar-se uns missatges cordials amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, alhora que ha negat haver tingut "cap contacte" amb el sector de Junts. Les negociacions, si bé segur que implicaran els socialistes catalans com a facilitadors, corresponen al marc del Congrés dels Diputats, ha emfatitzat Salvador Illa.

