La CUP es queda fora del Congrés, però guanya a quatre pobles

La d'aquest diumenge no va ser la millor nit electoral de la. Els anticapitalistes van quedar-se sense representació al Congrés dels Diputats després que ara fa quatre anys, quan es presentaven per primer cop, irrompessin amb dos diputats. La cita electoral, però, va deixar una curiositat: la formació va aconseguir la victòria a quatre pobles catalans.Les dues victòries més importants de la CUP en aquests comicis s'han produït a l'Empordà. A, a l', els anticapitalistes van vèncer amb 84 vots, bastant per sobre de la segona força, que va ser Junts amb 53 suports. Elen va sumar 40,32 i30, mentre queva fer-se amb 10 i el PP i elamb tres cadascun.Al, i concretament a, ve la segona victòria més gran de la CUP al 23-J. Els anticapitalistes van imposar-se amb 41 vots, per sobre de Junts (26), ERC (25), el PSC (23) i Sumar (23). Ja en dos municipis més petits, la CUP va guanyar amb 18 vots a(Priorat) i amb 14 suports a(Osona).

