La Fiscalia insta Llarena a demanar una nova euroordre contra Puigdemont

Laha demanat aque acordi una nova ordre d'extradició contra. El ministeri fiscal vol que el jutge instructor dicti noves ordres de cerca i captura i ingrés a presó contra els dos eurodiputats de, amb efectes tant a l'Estat com en àmbit europeu i internacional, pel delicte de malversació greu. El fiscal es posiciona així després de la sentència del(TGUE) que va retirar la immunitat als independentistes exiliats, i just l'endemà d'unes eleccions en què Junts tindrà un paper decisiu per a la governabilitat de l'Estat.En un escrit de quatre pàgines, els fiscals de procés -- admeten que la sentència del TGUE encara no és ferma, però recorden que el recurs que plantejarà en les properes setmanes la defensa dels exiliats no té efectes suspensius. Després de la reforma del codi penal, Llarena va adaptar el processament a un delicte de malversació, castigat amb penes de fins a 12 anys de presó. El jutge instructor haurà de prendre una decisió en les properes setmanes, un cop totes les parts s'hagin pronunciat sobre les noves ordres de detenció. Un cop ho faci, els exiliats passaran a estar en mans de la justícia belga.Ara com ara, els eurodiputats de Junts tenen limitada la llibertat de moviments i fa un parell de setmanes no van anar al ple dela Estrasburg pels dubtes sobre la seva immunitat. La defensa ultima un recurs de cassació al(TJUE), on esperen un criteri més favorable als seus interessos. Paral·lelament, també demanaran recuperar la immunitat de manera cautelar, una petició que si s'accepta obligaria a deixar de nou el procediment en suspens a l'espera de la resolució definitiva del TJUE, que es preveu per d'aquí a uns mesos.

