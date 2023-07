Els tres municipis catalans on el PP ha guanyat les eleccions espanyoles

Elha aconseguit una victòria insuficient per governar a l'Estat. Malgrat millorar resultats a Catalunya, la victòria aclaparadora del PSC és un dels grans motius pels qualsno serà president i el favorit per fer-ho és, a hores d'ara,. Però la nit electoral també va deixar una anècdota: tres municipis catalans on els populars van guanyar les eleccions.Probablement el més conegut de tots és, al Segrià. Es tracta d'un dels feus municipals del PP a Catalunya, juntament amb, i les eleccions d'aquest diumenge no van ser una excepció. Els populars van vèncer amb 181 vots mentre que el PSC es va quedar amb 153 suports. Més endarrere van quedar Junts (77), ERC (60), Sumar (44) i Vox (34).Un altre dels casos és, al. Un poble molt més petit, amb 69 vots comptabilitzats: els populars van imposar-se amb 16 suports, un més que el PSC (15) i dos més que ERC (14). Junts també va aconseguir 10 vots, mentre que Vox en va sumar cinc, Sumar quatre i la CUP tres.Per últim, a, a la, el PP va aconseguir la seva última victòria a Catalunya amb 16 vots, mentre que el PSC va quedar en segona posició amb 11 suports. Al municipi on només van votar 39 persones també van aconseguir vuit vots Vox, tres Junts i Sumar un.

