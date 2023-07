Drons contra l'incivisme: així és com Palafrugell enxampa a qui llança les escombraries on no toca

De les piscines a les escombraries

Drons contra l'incivisme. Podria ser un capítol de la darrera temporada de Black Mirror però és la realitat que es començarà a viure a Palafrugell (Baix Empordà). La Policia Local ho farà servir per atrapar els qui abandonenallà on no toca. Els agents vigilaran des de l'aire les àrees dei altres punts del municipi on han detectat que s'aboquen residus de manera reiterada. Són sobretoti on és fàcil arribar-hi amb una furgoneta o un vehicle gran. L'objectiu ési poder-los imposar la multa corresponent. "És una llàstima que per culpa d'un grup reduït de persones Palafrugell doni mala imatge", diu l'alcalde,El control amb dron de les àrees de contenidors i punts on s'han detectat abocaments s'emmarca dins elque ha engegat lper millorar lai evitar la imatge de. El consistori té clar que, al darrere d'aquest problema, hi ha comportaments incívics d'una part petita de la ciutadania, que acaben perjudicant la resta.Per això, la Policia Locali intensificarà la vigilància d'aquellon diàriament els contenidors es desborden o s'hi abandonen trastos al costat. D'aquesta manera, es vol atrapar els incívics 'in fraganti', gravar-los des de l'aire i interposar-los la multa corresponent. "La majoria de la ciutadania és exemplar a l'hora de reciclar i seleccionar els residus; per tant, hem d'afrontar una de les principals parts del problema, que són les conductes incíviques", subratlla Juli Fernández.El pla de xoc de neteja de l', amb l'ús de drons per vigilar els infractors, se suma a la tendència dels municipis catalans a fer servir els dispositius com a reforç de seguretat. En marxa unamb l’ús de drons, per controlar que es compleixi la prohibició d’omplir piscines decretada en el marc de la sequera que afecta Catalunya Els vols es faran de forma duplicada i es compararan les imatges per comprovar si s’han produït canvis.En el cas de Calafell, l'Ajuntament va justificar les mesures, que s'han criticat pel caire totalitari respecte la invasió de privacitat dels ciutadans, en "fer viable exercir el control". En el cas del municipi s’han de vigilar unes. Una quantitat "inassumible", segons el consistori si el control es fa a peu de carrer, amb les dificultats de visibilitat que això també comporta.

