Rosalía posa punt final a «Motomami» després d'ensenyar-lo al món durant un any

Hoy se acaba Motomami❤️‍🩹 — R O S A L Í A (@rosalia) July 22, 2023

MÉXICO AYER FUE UNO DE LOS DÍAS MÁS FELICES DE MI VIDA🥹❤️GRACIAS A TODOS LOS Q VINISTEIS Y LLENASTEIS EL ZÓCALO🙏😭 este ha sido el concierto más grande que he dado en mi carrera, MÉXICO TIENES PARA SIEMPRE MI CORAZÓN🫶❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/bYdElwKMMj — R O S A L Í A (@rosalia) April 29, 2023

Un any enrere, a Barcelona

📹 Vídeo | Rosalia arrenca el primer dia de concerts al Sant Jordi: "Que sapigueu que em fa molt feliç estar a casa"https://t.co/pb5aIojXgk pic.twitter.com/BrclrWXfue — NacióCultura (@naciocultura) July 23, 2022

El tercer àlbum

. Després deactuacions, de passar perde tres continents diferents i de sumar gairebé, Rosalía posa punt final alL'artista catalana va fer l'última actuació de la gira el passat dissabte a LollapaloozadavantAmb aquest tuit la cantant deconfirmava el dissabte 22 de juliol que la gira finalitzava. Un tour que va començar eli ha acabat poc més d'un any després. Sense dubte, eli el 2023 tot apunta al fet que ho continuarà sent.Lade la gira va completari tres continents abans de concloure a Europa el 18 de desembre amb una actuació a l’AccorHotels Arena de. Més tard, Rosalía va iniciar elamb la segona part de la gira de festivals per Llatinoamèrica, Estats Units i Europa. La catalana va actuar també alA Llatinoamèrica ho va fer davant 30.000 fans amb unaRosalía va seduir elel 24 de juliol de 2022;Va desfermar l'eufòria dea qui els hi va dir: "Em fa molta il·lusió ser a casa". L'àlbum que porta per nom una paraula japonesa , Motomami, és eld'estudi de la cantant, compositora i productora catalana Rosalía, publicat ela través de Columbia Records. L'àlbum conceptual compta amb les veus convidades dei es va presentar com l'"àlbum més personal i confessional de Rosalía fins al moment".

