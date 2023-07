Fins a 13 comarques en alerta per intensitat de pluja a partir d'aquesta tarda

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dl. 20:00 a dc. 02:00 h.



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



*Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/IPmWwSSzLP — Meteocat (@meteocat) July 24, 2023

Elpreveu una tarda de dilluns amb un canvi meteorològic i amb avís de perillositat en 13 comarques. Les pluges arribaran a les comarques situades alLes 13 comarques en alerta són:Fins a primera hora de la tarda creuaran bandes dealts i mitjans que deixaran el celmentre que minvaran a partir d'aleshores. A banda, hi haurà intervals dea partir de la tarda. Per altra banda, a partir de mitja tardaali a l'interior del quadrant nord-est que al final del dia deixaran el cel molt ennuvolat o cobert en aquests sectors.A partir del vespre hi haurà, a punts de l'així com al final del dia a punts delSeran d'intensitat, localment moderada i acumularan quantitats entre minses i poc abundants, si bé al final del dia és possible que siguin d'intensitat forta i abundants al Pirineu i Prepirineu. Localment, aniran acompanyats de tempesta i

