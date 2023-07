Cinc professions que ja han estat reemplaçades per la tecnologia

1. Despertador

Elestà en constant. Amb la irrupció d'eines d'els darrers mesos com, s'està posant en dubte la, que podrien veure's substituïdes per la IA. Abans d'això, però, la tecnologia ja ha substituït molts oficis que dècades enrere estaven molt estesos. Aquí us n'expliquemAvui dia, cada matí ens llevem quan l'que tenim programada alens sona amb puntualitat a l'hora que prèviament li hem indicat que ens avisi. Al, però, existia la professió del. A l'hora pactada, anava davant de la casa de la persona que havia contractat el servei i picava a les. Durant la Revolució Industrial, el rol del despertador era fonamental pels obrers en països com el, que els anovenavenEls obrers tenien poques maneres d'assegurar-se que es despertaven, i els despertadors els permetien seguir les noves dinàmiques horàries industrials. Aquest ofici, però, va desaparèixer a partir del sorgiment de. Avui en dia, de fet, aquesta funció ja la pot exercir el mòbil.L'ofici deestava molt estès a l'Espanya de. Va ser una feina eminentmentamb què les treballadores. A cada centre hi treballaven una o diverses operadores que rebien sol·licituds dels seus clients iLa popular sèrie de Netflix Las chicas del cable retrata la realitat d'aquestes treballadores, pioneres a l'època quant al treball femení. L'ocupació de telefonista va anar desapareixent progressivament a mesura que. L'última centraleta d'Espanya va ser la de, un poble de Granada.Abans que l'electricitat estigués estesa a les ciutats,. Elera l'encarregat d'encendre'ls a l'hora convinguda així com de mantenir-los. Era habitual veure'ls amb un pal llarg amb una flama a la punta amb què encenia el llum després d'obrir l'aixeta del pas del gas. A mesura que elsvan anar-se fent hegemònics, la professió va entrar en declivi fins avui dia, que ja és obsoleta a pràcticament totes les ciutats del món.Abans que existissin les, el menjar es conservava igualment fent servir el fred. I per portar el fred a casa sense electricitat, la figura delera essencial. Aquests treballadors portavenque podien superar el metre de longitud a zones altes de muntanya durant l'hivern, on els llacs es congelaven amb gruixudes capes de gel a la superfície.Amb la serra,amb trineus tirats per cavalls abans que es desfés. Era un ofici molt perillós, ja que les temperatures eren sovint extremadament baixes i les condicions a la muntanya hostils. Amb l'arribada de l'electricitat i de lacom a electrodomèstic fonamental a les llars durant el segle XX, l'ofici va anar tornant-se obsolet fins a la pràctica desaparició avui dia.Fa dècades, l'encarregat dea les cases era el. Després de munyir les seves vaques, el lleter. Al principi, aquest transport es feiao mitjançant, però l'avenç dels mitjans de transport va fer que durant les seves últimes dècades d'activitat es desplacessin amb vehicle de. Invents com el, que permet comercialitzar la llet en grans superfícies amb garanties sanitàries superiors, va ser una de les causes que l'ofici entrés en declivi.