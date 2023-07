Una mostra fotogràfica a 2.200 metres d'altura homenatja els pastors del Pallars

Una ovella passant per davant d'algunes de les fotografies de l'exposició. Foto: M. Lluvich / ACN

Un pastor donant sal a la ramada de la muntanya de Llessui. Foto: Marta Lluvich / ACN

Més dedepassen l'estiu a la muntanya de. Un sol pastor les condueix per tota la muntanya; els hi reparteix el menjar i cuida del seu benestar. Un cop a la setmana, els dotze ramaders pugen a la muntanya per donar un suplement de sal als animals i curar els que estan malalts.Durant anys, els pastors han estat elsque han immortalitzat aquesta activitat. Ara, amb la voluntat que els protagonistes d'aquestes imatges siguin els primers a veure-les s'ha fet unain situ,, a tocar de l'indret on els pastors curen les ovelles. La jornadas'ha celebrat aquest dissabte i ha comptat amb un centenar de persones.A la jornada hi van participar molts dels pastors que porten els ramats a les muntanyes de la vall d'Àssua a passar l'estiu, bé sigui a la muntanya de Llessui,. En total una vintena es van sumar a la festa. La majoria d'aquests pastors o les seves ovelles van ser els protagonistes de les fotografies que es van exposar a la muntanya. Un total,de gran format de vuit fotògrafs d'arreu del país.són els fotògrafs que van participar en la mostra amb imatges de lade les ovelles cap a la muntanya de Llessui, de les, del dia de la tria de ramats per tornar cap a casa o del dia a dia d'un pastor amb el ramat.Durant la jornada els participants van poder parlar amb els fotògrafs i descobrir que és allò que els atrau tant d'aquest ofici i de la muntanya de Llessui que de manera recurrent la immortalitzen. Durant tot el matí els pastors van treballar com un dia qualsevol i el públic va poder comprovar lade l'ofici. Els pastors van controlar una a una que les més de 4.000 ovelles estiguessin bé. Les que tenien algunao presentaven algunales van curar allí mateix.La jornada festiva va acabar amb unon la carn de corder va ser la protagonista. Entre els plats del menú hi haviade carn de corder. La festa va acabar amb música d'acordió.L'homenatge es va fer gràcies al, l'i l'. L'èxit d'aquesta primera jornada, ja que va quedar gent fora, ja fa pensar als organitzadors en una segona edició l'any vinent.

