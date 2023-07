​Amsterdam prohibeix els creuers per reduir la contaminació i el turisme massiu

Seguint els passos de Venècia

Reduir el turisme massiu

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Contundent mesura del consell municipal d'. La capital delsha decidital centre de la ciutat per reduir tant la contaminació com el turisme massiu. La mesura, que suposarà el tancament de la terminal fluvial de creuers, se suma a altres per disminuir la presència de visitants que dificulten laamb els veïns.El consell municipal d'Amsterdam, governat per una coalició d'ecologistes, social-demòcrates i liberals, va acordar la setmana passada el tancament de la t, a tocar de l'estació central de tren. D'aquesta manera, es pretén evitar que els grans vaixells de passatgers descarreguin al centre de la capital neerlandesa i es redueixi l'impacte del turisme massiu i de la contaminació.La mesura no s'aplicarà immediatament i ara caldrà negociar com s'aplica i amb quin, tant amb els gestors del canal del mar del Nord, els altres municipis de la zona i el govern del país. Sigui com sigui, és una decisió d'impacte en un moment on l'impacte dels creuers està en discussió arreu d'Europa.Amsterdam segueix els passos de. Fa un parell d'anys el govern italià va prohibir l'entrada de creuers a la llacuna de la ciutat dels canals. Concretament, es va prohibir la navegació de vaixells de més de 25.000 tones, més de 180 metres d'eslora, 35 metres d'alçada i un llindar d'emissions de sofre.Altres ciutats que han aplicat restriccions menys dures han estat(Croàcia),(França) i l'illa grega de, que des de fa cinc anys va apostar per redistribuir-ne l'arribada. Palma és l'únic port dels Països Catalans i de l'Estat que hi ha posat límits: tres al dia i només un que superi les 5.000 places -topall que podria caure amb el nou govern de PP i Vox-., tot i ser un motiu de controvèrsia, no s'ha acordat fins ara cap limitació. El Govern aposta per gravar aquest transport amb un nou impost mentre que el Port de Barcelona avança cap a l' electrificació dels seus molls per reduir l'impacte ambiental Amsterdam, amb uns, preveude pernoctacions aquest 2023, xifra que se suma a més de 20 milions més que la visiten un sol dia -part dels quals amb el centenar de creuers que atraquen a la terminal fluvial-. A més, s'espera per al 2025 que les persones que s'hi allotgin arribin a 25 milions.Es dona la circumstància que la ciutat disposa d'unaque obliga a intervenir a partir de la xifra prevista per enguany. A banda dels creuers, s'han acordat altres accions comal carrer, treure les treballadores sexuals del Barri Vermell o fer una campanya peri drogues procedent del Regne Unit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola