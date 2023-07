ERC davant del canvi de cicle: pressió per a Junqueras i Aragonès

Junqueras, resultats històrics que s'esfumen

Aragonès, una presidència sense premi electoral

El cicle d'que va arrencar l'any 2019, caracteritzat per un diàleg en solitari amb el govern espanyol, presenta símptomes d'haver-se exhaurit. El partit ha perdut 400.000 vots en aquestes eleccions espanyoles , que es tradueixen enal Congrés, una patacada que se suma a la que va patir a les, en què va veure desaparèixer 300.000 vots i alcaldies importants, com les de Tarragona i Lleida. L'exemple paradigmàtic és Barcelona, on fa quatre anys els republicans van guanyar i aquest maig han quedat en quarta posició. ERC encara ostenta la presidència de la Generalitat, un executiu debilitat després de la sortida de Junts del Govern, i els darrers resultats certifiquen que no ha pogut consolidar el vot que va rebre fa quatre anys, en un context d'alta mobilització independentista després de la sentència del procés.El partit afronta amb "serenitat" aquests resultats, entoma el missatge de l'electorat i vol analitzar amb calma què ha passat en dues eleccions pràcticament simultànies en què el marc no els ha afavorit. Malgrat la davallada el 23-J, els independentistes són una peça necessària per a la governabilitat de l'Estat. Des de les municipals, el partit pateix certa desorientació sobre el rumb immediat. L'últim moviment, integrar-se al govern de la Diputació de Barcelona, liderat pel PSC, així ho demostra. Anunciat just després dels comicis, trenca amb el missatge dels últims anys: no pactar amb el PSC si no és per tenir presidències independentistes. A l'ens supramunicipal, la presidència és socialista. L'estratègia global, almenys oficialment, no es qüestiona. Però ja hi ha remor de fons a la formació.Després del doble cop, la pressió se situa sobre, com a màxims representants del partit i del Govern. Fonts del partit asseguren que el seu lideratge no està qüestionat. Com queda la seva situació a les files d'ERC?El president del partit queda tocat després de les dues patacades eleccions, però fonts consultades no veuen en risc el seu lideratge. Durant la darrera dècada, la formació capitanejada pelha fet resultats històrics, tant a les municipals com a les espanyoles, però això no s'ha mantingut quatre anys després. A finals de l'any passat, la militància va revalidar la candidatura a la direcció, amb un 87% dels vots i sense cap alternativa, malgrat que algunes veus dins del partit ja qüestionaven l'estratègia que fa anys que desplega la formació.En el cas de les espanyoles, el diagnòstic dels republicans apunta que són víctimes del vot dual. En un context de lluita contra l'extrema dreta espanyola, part de l'electorat sobiranista ha optat per opcions de l'esquerra espanyola. La campanya d'ERC s'ha centrat, precisament, en frenar les fugues de vots, però no han pogut fugir del marc espanyol. Això s'hi suma, també, la desmobilització independentista, tot i que no seria la principal causa de la pèrdua de vots del partit, segons fonts dels republicans. Tampoc és, interpreten, un qüestionament de l'estratègia, que té l'aval intern. Portaveus del partit recalquen que el full de ruta continua sent "útil i vigent".El cert és que els vots que perd ERC no engreixen Junts i la CUP, que també han perdut força. De tota manera, per als republicans no són uns bons resultats. Tenien 3 diputats a Madrid l'any 2011, que van pujar fins als 9 el 2015. El pic va arribar en les primeres eleccions de 2019, amb 15 diputats a l'abril, que van quedar en 13 escons després de la repetició electoral. La patacada d'aquest 23-J situa el partit, i protagonitza el retrocés més gran de totes les formacions que es presentaven a Catalunya.La situació és complexa perquè, d'una banda, la majoria de vots que ha rebut ERC -i part dels que han optat per altres opcions més "útils" d'esquerres-el Congrés. Una part dels votants que han marxat, però,i, per reconciliar-se, esperen més gesticulació independentista. L'equilibri i la solució a l'escenari espanyol serà determinant també en unes futures eleccions per mantenir i recuperar votants.Un dels èxits de l'estratègia d'ERC ha estat arribar a la presidència de la Generalitat, però Pere Aragonès no ha aconseguit. Liderar el Govern té costos, però també dona una visibilitat i capacitat de gestió que els republicans no aconsegueixen traduir en bons resultats en altres eleccions. Fonts governamentals admeten preocupació pel doble cop i reconeixen que el suport al partit va de baixada. Ara com ara, la Generalitat és la principal trinxera per als republicans, amb un Aragonès que aspira a acabar la legislatura malgrat la solitud parlamentària, sense aliances sòlides i només 33 diputats. Des del Govern, sostenen que cal "una reflexió" i "trobar els motius de la davallada de vots" mentre ERC vol evitar que la realitat que s'obre ara al Congrés tingui conseqüències a Catalunya.La realitat de la política espanyola, però,. No és el mateix un escenari de pacte i certa estabilitat a la Moncloa que un escenari de, que tornaria a polaritzar les relacions amb el PSC i Junts. Pel que pugui passar, també després de les eleccions catalanes, aquest mateix dimarts s'ha anunciat la incorporació d'ERC al govern de la Diputació de Barcelona , una manera de garantir-se espais de poder en un moment de poc optimisme electoral. El moviment, però, implica un canvi en la tesi dels últims anys. ERC havia defensat fins ara que no hi hauria pactes amb el PSC si no era per garantir presidències o alcaldies independentistes. L'entrada al govern de l'ens supramunicipal suposa apuntalar la presidència socialista de, i ha indignat tant Junts com algunes veus d'ERC, que s'han expressat a través de les xarxes socials. Junqueras i la direcció nacional no hanla decisió amb lesFonts del partit assenyalen que l'entrada al govern de l'ens supramunicipal és positiu de cara que l'independentisme tingui pes institucional.La maniobra a la Diputació no ajuda a apropar les posicions amb Junts. Sobretot després que ERC allargués la mà als juntaires per mirar de trobar un preu consensuat per a la investidura de Sánchez i evitar el bloqueig del Congrés o unes noves eleccions. Durant la campanya, els republicans han evitat el cos a cos amb els postconvergents. El partit que lideraa Madrid marca distàncies amb la investidura de Sánchez, però les negociacions tot just es troben a l'inici i Sumar ha activat Jaume Asens per mirar d'acostar posicions amb Puigdemont . "Seria un fracàs no posar-nos d'acord", advertia Rufián la nit electoral. La posició de Waterloo és més dura. Malgrat els mals resultats que encadena ERC i que certifiquen un canvi de cicle, a Catalunya "no es contempla en cap cas" un avançament electoral. És el que es repeteix al partit i a Palau.

