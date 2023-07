Un jove que dormia a la teulada d'un edifici encén les alarmes a Tortosa

Elsvan rescatar el matí d'aquest diumenge und'un edifici d'alçada considerable al bell mig de l'Eixample de. Alertats pels veïns que van observar com una persona dormia a la teulada, dues dotacions es van personar al lloc dels fets.Amb una autoescala, van pujar fins on estava el noi, el van despertar a poc a poc, agafant-lo per procurar que no fes cap moviment perillós i caigués al buit. Els cossos policials i de seguretat no ho confirmen de manera, però tot indica que el noi es trobava, després de lade la nit de dissabte i s'hi va enfilar sense valorar el perill.

