Per què el pacient de Ginebra, el sisè cas de remissió de VIH, obre noves vies cap a la cura de la malaltia?

Quin ha estat el procés d'aquest sisè pacient?

El, eldesprés de sotmetre's a un, ha obertper a la investigació i la. Aconsiderats curats del VIH —els pacients de Berlín, Londres, Düsseldorf Nova York i City of Hipe—, el trasplantament de la medul·la òssia delpacient, coneguda per proporcionar a les cèl·lules una protecció natural contra el VIH.

Els cinc casos anteriors curats de VIH tenien en comú que patien càncers diferents de la leucèmia i, a més, els seus donants per al trasplantament de cèl·lules mare presentaven una mutació del gen CCR5-delta 32. El sisè cas, però, patia leucèmia i el seu donant no era portador d'aquest gen. Per tant, això demostra que el trasplantament de cèl·lules mare pot servir per a la cura del VIH, però la mutació d'aquest gen en concret és essencial per al procediment.

Què aporta aquest nou cas?

Partint des de l'origen, el pacient de Ginebra ha viscut amb VIH des dei ha rebutdes del principi. Ara, investigadors de l'i dels—que s'han encarregat del seu cas— plategen que ha estat gràcies alque ha aconseguit laAmb tot, coincideix que eles va sotmetre al trasplantament i,, les analítiques van mostrar que leshavien estatper, de manera que hi va haver una reducció significativa del nombre de cèl·lules infectades per VIH. Per tant, el següent pas va seri, finalment,definitivamentCom que el donant no era portador de la mutació genètica CCR5-delta 32, les cèl·lules del sisè pacient continuaven sent permeables al VIH. Tot i això,antiretroviral, el. És a dir, amb les proves no van trobar partícules virals, ni reservoris virals latents, ni cap augment de la resposta immunitària contra el VIH a l'organisme de l'individu. Ara bé, malgrat que aquestes proves no descarten la persistència del virus, l'equip científic potcom unFins ara, es creia que era clau que el donant fos portador de la mutació genètica CCR5-delta 32, però amb aquest sisè cas s'ha vist que no és del tot imprescindible i que hi hauria. De fet,, investigador i cap de la unitat de reservoris virals i control immunitari de l'Institut Pasteur, indica que, els quals tindran un paperEn aquest sentit,, directora de la unitat de VIH dels hospitals universitaris de Ginebra, afegeix queamb l'esperança que algun diaD'altra banda, Sáez-Cirión considera que encara queda molta feina per fer, perquèper curar el VIH. Amb tot, cal recordar que és un trasplantament que es va fer per combatre la leucèmia que patia el pacient i que la infecció peravui dia encara és considerada, com ara el del pacient de Ginebra i els de Berlín, Londres, Düsseldorf, Nova York i City of Hipees. Per això, tot el que sigui trobar noves vies significa avançar cap a la

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola