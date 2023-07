Mor una dona de 41 anys en un accident causat per un cotxe que anava contra direcció

84 persones han perdut la vida

Una conductora de 41 anys ha mort en unHa passat a laa l'alçada del punt quilomètric 235 de la via, aquesta passada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).El conductor del cotxe que circulava contra direcció va quedari l'han evacuat a l'hospital Doctor Trueta de Girona. A l'accident també es va veure implicat un, que va sortir de la calçada. La conductora d'aquest turisme va resultartambé, però menys greu, i la van traslladar a l'Hospital de Santa Caterina.Arran de l'accident, es van activarque es van ocupar de fer tasques d'excarceració. També hi van intervenir quatrei l'equip dedel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Un total de 84 persones han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana dedurant aquest any.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola