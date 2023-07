Ponsatí torna a Catalunya malgrat l’ordre de detenció de Llarena

Aprofitant la fresca del mati he fet un vol fins a la Casa Vicenç. Mentre siguem aquí, Catalunya continuarà dempeus.

Bon dia, Barcelona! pic.twitter.com/XzKHgQguF4 — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 24, 2023

L’eurodiputada de Juntsha tornat a Catalunya malgrat l’ordre de detenció de. Ponsatí haaquest dilluns al matí, com ha compartit a través de Twitter. Llarena vol detenir-la perquè vagi a declarar al Tribunal Suprem i així poder tancar la instrucció de la seva causa i enviar-la a judici per, un delicte que no implica penes de presó.El retorn ara de Ponsatí coincideix amb la, que han deixat un escenari complex sense majoria de la dreta i l’extrema dreta i en quèper investir Pedro Sánchez o convocar noves eleccions. En aquest context, Ponsatí torna a Catalunya ien les properes hores i traslladada a Madrid per comparèixer davant Llarena.Ara mateix Ponsatíeuroparlamentària, ja que la desestimació del Tribunal General de la Unió Europea del seu recurs contra el Parlament Europeu per l'aixecament de la protecció parlamentària suposa la fi la de la immunitat cautelar. Segons marca l', llevat que l'auto de cautelars que va fer el TJUE marqui una data sobre les mesures cautelars, "la mesura prescriu quan es dicta la sentència que tanca el procediment". En el cas de Ponsatí,així que la immunitat cautelar ara. Per ara, la defensa de Ponsatí no ha presentat recurs al TJUE.

